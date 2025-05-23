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ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري في الجيم.. زيزو وزوجته.. بيلينجهام رفقة مودريتش

01:00 ص الجمعة 23 مايو 2025
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق لوكا مودريتش.

وشارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زوجته.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق سانتوس.

وحرص صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

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