مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

8 7
20:30

الترجي الرياضي

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي

36 23
15:30

منتدى درب سلطان

الدوري السعودي

ضمك

0 1
19:15

الفتح

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ينعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته

08:52 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم5_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 10 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب ووالدته
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (6)
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (4)
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، في وفاة شقيقته اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

ونشر النادي الأهلي، بيانا رسميا جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيـذيـة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص التعازي والمواساة للكابتن محمود الخطيب والعائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا.

أقرأ أيضًا:

هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة: قرارات الرابطة غير صحيحة.. واختيار طولان مدروس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي وفاة شقيقة محمود الخطيب شقيقة محمود الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟