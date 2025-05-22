مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

28 31
19:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
21:45

كالياري

الدوري الإيطالي

كومو

0 1
21:45

إنتر ميلان

الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي

0 2
18:45

العين

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي

08:52 م الخميس 22 مايو 2025

محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، في وفاة شقيقته اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

ونشر النادي الأهلي، بيانا رسميا جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيـذيـة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص التعازي والمواساة للكابتن محمود الخطيب والعائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا.

أقرأ أيضًا:

هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة: قرارات الرابطة غير صحيحة.. واختيار طولان مدروس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي وفاة شقيقة محمود الخطيب شقيقة محمود الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ستوري نجوم كرة القدم.. الحضري في الجيم.. زيزو وزوجته.. بيلينجهام رفقة مودريتش

إعلان

إعلان

مجلس أوروبا: ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية