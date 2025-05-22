الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي

محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم

كتب - يوسف محمد:

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، في وفاة شقيقته اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري.

ونشر النادي الأهلي، بيانا رسميا جاء كالتالي: "مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيـذيـة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، التي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص التعازي والمواساة للكابتن محمود الخطيب والعائلة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا.

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