الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في شقيقته

كتب - يوسف محمد:

توفيت اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، شقيقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في محافظة قنا.

وأعلنت أسرة الراحلة منذ قليل وفاتها، يتم العمل في الوقت الحالي تجهيز مراسم العزاء، الذي من المتوقع أن يشهد حضور رئيس النادي الأهلي.

وحرص الإعلامي أحمد شوبير، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحلة، حيث كتب عبر حسابه: "خالص العزاء إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله، نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا.

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