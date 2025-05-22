مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

ضمك

0 1
19:15

الفتح

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

14 13
20:30

الترجي الرياضي

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 0
21:00

الاتفـــــاق

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في شقيقته

08:24 م الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب ووالدته
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم6_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    زياراة محمود الخطيب لاستاد الأهلي الجديد
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم7_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم5_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب يستقبل ياسين وليد مشجع الأهلي من ذوي الهمم4_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توفيت اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، شقيقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في محافظة قنا.

وأعلنت أسرة الراحلة منذ قليل وفاتها، يتم العمل في الوقت الحالي تجهيز مراسم العزاء، الذي من المتوقع أن يشهد حضور رئيس النادي الأهلي.

وحرص الإعلامي أحمد شوبير، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحلة، حيث كتب عبر حسابه: "خالص العزاء إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله، نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته".

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحلة، في قرية دندرة مركز أرمنت التابعة لمحافظة قنا.

أقرأ أيضًا:

هدف الأهلي والزمالك.. السويسري كوتيسا ينتقل لهذا النادي رسميا

عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة: قرارات الرابطة غير صحيحة.. واختيار طولان مدروس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي وفاة شقيقة محمود الخطيب آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟