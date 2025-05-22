"إلا وأنا معاك".. 5 صور رومانسية لحسام عاشور وزوجته

كتب - نهى خورشيد

نشرت سارة زوجة حسام عاشور نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق 5 صور جديدة معه خلال تواجدهم في أحد المناسبات.

وشاركت سارة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 5 صور لهما على أنغام أغنية "أحلى رسمة" لفضل شاكر.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الأهلى لمواجهة نظيره فاركو، يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحاسمة لحامل لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلى وفاركو على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تعرض عاشور إلى وعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.