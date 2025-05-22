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ستوري نجوم كرة القدم.. بيان كولر.. عيد ميلاد نجم الأهلي.. ورياض محرز يدعم غزة

01:19 ص الخميس 22 مايو 2025
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    ستوري بنزيما
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    ستوري راموس
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    ستوري رياض محرز_
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    ستوري كهربا
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    ستوري رامي ربيعة
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    ستوري مارسيل كولر
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    ستوري ناصر منسي
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    ستوري كيف دي بروين
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    ستوري مصطفي فتحي
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    ستوري رونالدو
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

شارك كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي صورة له خلال فوز فريقه على الخليج بالدوري السعودي.

كما نشر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة له من صالة الجيم

واحتفل رامي ربيعة نجم النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بعيد ميلاده.

وشارك مصطفي فتحي لاعب بيراميدز متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة له من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا.

ونشر المدافع الإسباني سيرجيو راموس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة له من خلال صالة الجيم.

وودع البلجيكي كيفين دي بروين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام متابعيه بصورة له بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

بينما دعم النجم الجزائري رياض محرز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام غزة في ظل الاعتداء الذي تمر بها من قبل الاحتلال الصهيوني.

واحتفل ناصر منسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بحصوله علي جائزة لاعب الشهر في الزمالك.

بينما نشر مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بيان حول أزمته الأخيرة مع الأحمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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