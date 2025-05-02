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رئيس الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن موعد مباراة نهائي كأس مصر

04:30 م الجمعة 02 مايو 2025

كأس مصر

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كتب - محمد القرش:

كشف الرئيس السابق لنادي الزمالك، ممدوح عباس، مفاجأة بشأن مكان إقامة مباراة نهائي كأس مصر.

وكتب ممدوح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلق أي دعاوي لاستضافة نهائي كأس مصر، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "وبناء عليه ستقام المباراة يوم 5 يونيو في استاد القاهرة وهذا للعلم".

يُذكر أن المباراة النهائية ستقام بين بيراميدز والزمالك، حيث تم منع الأهلي من المشاركة في تلك النسخة من الكأس بسبب الانسحاب العام الماضي.

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