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"صفر كبير".. ممدوح عباس يهاجم رابطة الحكام

02:08 م الجمعة 02 مايو 2025

ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق

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كتب - محمد القرش:

هاجم الرئيس السابق لنادي الزمالك، ممدوح عباس، رابطة الحكام المصريين بعد تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز.

ونشر ممدوح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لمين يامال ومال عليا مال فرع من الرمان".

وأوضح: "لا أقصد لاعب برشلونة ولكن أقصد قاضي الملاعب بالأمس القريب الذي كان يستعرض طوال المباراة شياكِته واناقته وعضلاته".

وأضاف: "وشرحه لماذا أطلق صافرته وهذه ليست طبيعة هذه الوظيفة أن يشرح ما اخذه من القرارات والنتيجة أنه كان صفر كبير".

واختتم ممدوح عباس: "إلى رابطة الحكام المصريين اتقوا الله".

منشور ممدوح عباس

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