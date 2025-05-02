ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. احتفال معلول والسولية.. تهنئة تريزيجيه لنجم منتخب مصر

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

وحرص محمود حسن تريزيجيه، على تهنئة محمد صلاح بمناسبة تتويجه رفقة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، من خلال نشر صورة له عبر "إنستجرام".

وقام علي معلول لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق عمرو السولية خلال احتفال الأخير بهدفه في مرمى بتروجيت.

وشارك كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لفريق الاتحاد.

كما شارك مروان عطية لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة له رفقة لاعبي الفريق.

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