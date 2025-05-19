"المعنى الحقيقي للكوميديا السوداء".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - محمد القرش:

أثار أيمن يونس النجم السابق لنادي الزمالك الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور عبر منصة "إكس".

وكتب أيمن عبر حسابه الرسمي: "شيء مثير للسخرية والتعجب، يصنعون كل ما يؤدي إلى التعصب والتطرف الرياضي".

وأضاف: "ثم يطالبون الجماهير بإختلاف ميولها بالتحلي بالاخلاق والروح الرياضية، هذا هو المعنى الحقيقي للكوميديا السوداء".

يُذكر أن أيمن يونس لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من عام 1980 حتى 1994، حصد خلال بطولتين دوري عام.

شيء مثير للسخريه و التعجب .. يصنعون كل ما يؤدي الي التعصب و التطرف الرياضي ثم يطالبون الجماهير بإختلاف ميولها بالتحلي بالاخلاق و الروح الرياضيه..هذا هو المعني الحقيقي للكوميديا السوداء..👊🏽 — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) May 18, 2025

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