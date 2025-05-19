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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. احتفال وسام أبو علي.. وإمام عاشور داخل سيارته

02:58 ص الإثنين 19 مايو 2025
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    كريم بنزيما
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي، على إنستجرام خلال تواجده داخل صالة الجيم.

وشارك النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، متابعيه على "إنستجرام"، صورة له خلال الاحتفال بهدفه في مرمى البنك الأهلي

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، من داخل سيارته.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص نيجيك جراديشار لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، هو يحتفل بأحد أهدافه مع الفريق.

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ستوري نجوم كرة القدم النادي الأهلي محمد صلاح وسام أبو علي إمام عاشور
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