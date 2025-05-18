أول تعليق من رئيس غزل المحلة بعد إلغاء الهبوط في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

علق المهندس وليد خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، على قرار إتفاق الأندية المصرية خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية اليوم الأحد على فكرة إلغاء هبوط الفرق الموسم الحالي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك":"بالإجماع التصويت رسميا إلغاء الهبوط للدورى العام الممتاز، ونبدأ صفحة جديدة بإذن الله استعدادات للموسم الجديد".

وأضاف:"جمهور غزل المحلة العظيم مقدر جدا شعوركم وخوفكم نحو ناديكم العظيم بنا يدا بيد كما تعودنا خلف البيت الكبير نادي غزل المحلة".

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