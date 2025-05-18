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زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة خاصة إلى نجلها

06:28 م الأحد 18 مايو 2025
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    زوجة إبراهيم شيكا تتابع ابنها وهو يلعب كرة القدم
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    نجل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق (2)
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كتب - نهى خورشيد

وجّهت هبة زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، رسالة خاصة إلى نجلها بعد نشر صور له من داخل تدريبات الناشئين.

وكتبت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"خليك عارف انك هتقدر، أنت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تصبرني، أجمد وعافر محتاجين وقت وصبر يا نور عيني عشان نحقق الحلم".

وكان إبراهيم شيكا توفي يوم 12 أبريل الماضي، بعد تدهور حالته الصحية إثر معاناته من سرطان المستقيم.

والجدير بالذكر أن شيكا من ناشئي نادي الزمالك، لعب في مركز الظهير الأيسر، لكنه قرر مغادرة القلعة البيضاء في سن 19 عامًا.

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إبراهيم شيكا الزمالك زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
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