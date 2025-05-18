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تعليق مثير من عضو مجلس الأهلي على شكوى الزمالك ضد إحدى شركات الاتصالات

05:57 م الأحد 18 مايو 2025

أعضاء مجلس إدارة الأهلي من حفل تأبين العامري فاروق

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كتب - محمد القرش:

علق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، على شكوى الزمالك ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إعلان تم عرضه خلال الساعات الماضية.

وكتب الجارحي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": إعلان حلو أوي، كفاية حساسيات مش موجودة على أرض الواقع، ما هي العربية ده لونها في العالم كله، حتى اسأل جوجل".

وكان مصدر كشف "لمصراوي" عن وجود حالة استياء لدى مجلس إدارة نادي الزمالك من الإعلان الذي بثته إحدى شركات الاتصالات خلال الساعات الماضية؛ إذ يروا أن "الإعلان مُسيء" للقلعة البيضاء وجماهيرها.

وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إعلان "الشركة المسيء" لنادي الزمالك وجماهيره، بحسب وصفه.

منشور محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي

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