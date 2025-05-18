ستوري نجوم كرة القدم.. رامي ربيعة مع تامر حسني.. احتفال إمام عاشور بعد الفوز على البنك

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رامي ربيعة، صورة تجمعه مع المغني تامر حسني.

وحرص محمد هاني على الاحتفاء بزميله وسام أبو علي الذي سجل هدف فوز الأهلي على البنك، حيث نشر عبر خاصية "القصص القصيرة"على حسابه بمنصة "إنستجرام" صورة لاحتفال وسام، وعلق: "ويسو".

وشارك إمام عاشور متابعيه صورة بعد الفوز على البنك الأهلي مباشرة، وهو يتواجد داخل سيارة وبصحبته شخصين.

واحتفل صالح جمعة بفوز النادي الأهلي عن طريق نشر صورة أثناء مشاهدته المباراة، وعلق: "كبير يا أهلي".

وهنأ كريم طارق لاعب طلائع الجيش شقيقه عمرو بمناسبة عيد ميلاده الـ 33، عن طريق نشر صورة لهما مع تعليق: "كل سنة وأنت طيب يا أخي".