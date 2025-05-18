مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رامي ربيعة مع تامر حسني.. احتفال إمام عاشور بعد الفوز على البنك

01:00 ص الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ستوري رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    ستوري رونالدو
  • عرض 11 صورة
    ستوري حمدي فتحي
  • عرض 11 صورة
    ستوري عبد المنصف
  • عرض 11 صورة
    ستوري كريم فؤاد
  • عرض 11 صورة
    ستوري مصطفى شوبير
  • عرض 11 صورة
    ستوري صالح جمعة
  • عرض 11 صورة
    ستوري كريم طارق
  • عرض 11 صورة
    ستوري محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    ستوري كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رامي ربيعة، صورة تجمعه مع المغني تامر حسني.

وحرص محمد هاني على الاحتفاء بزميله وسام أبو علي الذي سجل هدف فوز الأهلي على البنك، حيث نشر عبر خاصية "القصص القصيرة"على حسابه بمنصة "إنستجرام" صورة لاحتفال وسام، وعلق: "ويسو".

وشارك إمام عاشور متابعيه صورة بعد الفوز على البنك الأهلي مباشرة، وهو يتواجد داخل سيارة وبصحبته شخصين.

واحتفل صالح جمعة بفوز النادي الأهلي عن طريق نشر صورة أثناء مشاهدته المباراة، وعلق: "كبير يا أهلي".

وهنأ كريم طارق لاعب طلائع الجيش شقيقه عمرو بمناسبة عيد ميلاده الـ 33، عن طريق نشر صورة لهما مع تعليق: "كل سنة وأنت طيب يا أخي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم الأهلي مباراة الأهلي إمام عاشور تامر حسني رامي ربيعة صالح جمعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة