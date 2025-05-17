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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح وجاري نيفيل.. باسم مرسي وزوجته.. تدريبات شيكابالا

01:22 ص السبت 17 مايو 2025
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وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين:

ونشر محمد صلاح صورة له مع جاري نيفيل من حوارهما لشبكة سكاي سبورتس بجانب نشره صورًا لتدريبات، فيما أعاد شيكابالا نشر مقطع فيديو تمت الإشارة له به من عمليات التأهيل والتدريبات التي يخوضها خلال الفترة الجارية.

ونشر كذلك محمد هلال مقطع فيديو من هدفيه الذي سجلهما في مرمى الإسماعيلي ليقود فريقه للفوز بالدوري، فيما أعاد باسم مرسي نشر مقطع فيديو يظهر به مع زوجته بجانب نشره أكثر من صورة له وهو بحمام السباحة، فيما نشر أحمد المحمدي مقطع فيديو لحضوره مباراة أستون فيلا، فيما شارك وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني تصميمًا له ولاعبي الأهلي بخصوص المشاركة في كأس العالم للأندية.

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ستوري نجوم كرة القدم صلاح وجاري نيفيل باسم مرسي وزوجته تدريبات شيكابالا
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