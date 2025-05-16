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"انتقد الجمهور والإعلام والمدربين".. ميدو يثير الجدل بـ"هجوم شامل" على منظومة كرة القدم

02:53 م الجمعة 16 مايو 2025

ميدو

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أثار أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد نشره تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، انتقد فيها أداء منظومة إدارة كرة القدم، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الاختيارات العشوائية وغير المؤهلة" في المناصب القيادية.

وقال ميدو إن "تعيين أشخاص يفتقرون للكفاءة والخبرة في مواقع مؤثرة داخل إدارة اللعبة، يهدف إلى تسهيل التحكم في قراراتهم"، معتبرًا أن هذا النهج أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى بطولة الدوري الممتاز، وانتقالها من سيئ إلى أسوأ، حسب تعبيره.

وأضاف أن "المنتخبات الوطنية، لا سيما في مراحل الناشئين، أصبحت تعاني من ضعف كبير، دون وجود مواهب حقيقية يُتوقع تصعيدها للمنتخب الأول"، مشيرًا إلى أن "المدربين المحليين يفتقرون إلى المعرفة بأساليب التدريب الحديثة والمعايير الفنية المتبعة عالميًا".

ولم تخلُ تصريحات ميدو من انتقاد للجمهور، حيث وصفه بأن معظمه "مشحون في أتوبيسات "، كما وجّه انتقادًا للإعلام الرياضي، مشيرًا إلى وجود "تحيز واضح لبعض اللاعبين لأسباب اجتماعية أو ارتباطات خاصة".

واختتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أن "المنتج الكروي الحالي في مصر لا يعكس بأي حال مستوى كرة القدم الحقيقي الذي يشاهده الجمهور حول العالم"، مطالبًا بإصلاحات جذرية تبدأ من إعادة النظر في آليات التعيين والاختيار داخل المؤسسات الرياضية.

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