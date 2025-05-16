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زوجة إبراهيم سعيد تنقل رسالته للجماهير من محبسه

11:50 ص الجمعة 16 مايو 2025

إبراهيم سعيد

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كتب - محمد القرش:

نقلت زوجة اللاعب السابق لنادي الزمالك والأهلي، إبراهيم سعيد، رسالته للجمهور أثناء تواجده في محبسه.

وكتبت عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد وعندي رسالة منه بلغني اكتبها للناس".

وأضافت: "في الأول عاوز أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي من أول يوم في أزمتي الأخيرة وعاوز أقولكم إن في ناس محترمة كتير كانت دائمة السؤال عليا بالفعل وتدخلوا لحل المشكلة بكل قوة وعملوا اللي عليهم وأكثر ووقت الأزمة دائماً تقدر تعرف الأصدقاء الحقيقيين ولظروف خاصة بي رفضت المساعدة".

وواصلت: "ياريت الناس اللي غاوية تعمل بلبلة تبطل تطلع إشاعات عليا لأن الظرف لا يسمح أن حد يعمل كدا وخصوصاً لما يكون الإنسان دا غير قادر إنه يرد على الكلام والإشاعات دي "عيب"".

واختتمت رسالة زوجها: "أخيراً عاوز أطمئن الناس اني بخير الحمد الله وانكم وحشتوني كتير وقريباً جداً ان شاء الله هكون معاكم".

وكانت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على اللاعب السابق، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته، في يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

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إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد وزوجتة حبس إبراهيم سعيد رسالة إبراهيم سعيد
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