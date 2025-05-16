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لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (صور)

09:52 ص الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى مخلوف لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (4)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى مخلوف لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (3)
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    مصطفى مخلوف لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (2)
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    مصطفى مخلوف لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (5)
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    مصطفى مخلوف لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (6)
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احتفل حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى مخلوف، بخطوبته مساء أمس الخميس.

ونشر مخلوف صور من حفل خطوبته عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام"، حيث أقيم عائليا بحضور الأهل والأصحاب المقربين.

وفي سياق متصل، شارك الحارس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في مباراتين "180 دقيقة" في بطولة كأس عاصمة مصر 2024/25.

يُذكر أن مصطفى انضم للأهلي في موسم 2021/22 قادما من الترسانة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعدها بموسم.

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