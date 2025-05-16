احتفل حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى مخلوف، بخطوبته مساء أمس الخميس.

ونشر مخلوف صور من حفل خطوبته عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام"، حيث أقيم عائليا بحضور الأهل والأصحاب المقربين.

وفي سياق متصل، شارك الحارس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في مباراتين "180 دقيقة" في بطولة كأس عاصمة مصر 2024/25.

يُذكر أن مصطفى انضم للأهلي في موسم 2021/22 قادما من الترسانة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعدها بموسم.

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