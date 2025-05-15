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أحمد موسى يعلق على قرارات لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

11:24 م الخميس 15 مايو 2025
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    أبو العينين يحتفل بعودة أحمد موسى بعد وعكته الصحية
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    شعار النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المتعلق بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انسحب منها المارد الأحمر.

وأعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، تأييد القرار الصادر من رابطة الأندية المصرية، واعتبار النادي الأهلي مهزومًا وتحمله كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برافووو لجنة التظلمات بصراحة عدل ربنا اعتماد قرار الرابطة، لا خصم لأى نقاط".

وأضاف: "وبعدين الزمالك بعيد عن المنافسة على الدورى، كده الدورى فى أقدام رجال النادى الأهلى نفوز وملناش علاقة بغيرنا ولا ننظر للوراء، يلا يا أهلى الدورى يناديك، عااااااش عااااااش".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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أحمد موسى النادي الأهلي نادي الزمالك الدوري المصري أزمة مباراة القمة
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