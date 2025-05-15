ستوري نجوم كرة القدم.. عيد ميلاد نجم بيراميدز.. رامي ربيعة ونجله.. رسالة إمام عاشور لزوجته

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين:

نشر مصطفي فتحي لاعب فريق بيراميدز صورة له رفقة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" إحتفالا بعيد ميلاده.

وشارك محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي صورة دعاء لصلاة الفجر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

بينما شارك طارق حامد لاعب ضمك السعودي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بصورة له من تدريبات الفريق.

ونشر رامي ربيعة نجم النادي الأهلي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة ابنه.

كما أضاف إمام عاشور نجم النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة زوجته وكتب "ربنا يخليكي ليا ودايمًا في ضهري".

من جانبه نشر حسين الشحات نجم النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لدعاء ديني وقال "كن معي يا الله فلا أحد يعلم ما بداخلي غيرك".

وحرص عبدالله السعيد نجم الزمالك علي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" رفقة زميله السابق بالأهلي أحمد فتحي.

وقام محمود صابر لاعب بيراميدز والمعار لسموحة بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" أوضح فيها إصابته بالرباط الخارجي للركبة.