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شقيق نجم الزمالك الأسبق يكشف كواليس خضوعه لعملية جراحية

09:13 م الأربعاء 14 مايو 2025

إسلام جمال

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كتب - نهى خورشيد

كشف شقيق إسلام جمال لاعب الزمالك الأسبق، وأسوان الحالي، كواليس خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكتب شقيقه عبر حساب لاعب أسوان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أنا أحمد اخو إسلام هو بيشكر كل الناس اللي كلمته واللي بتبعتله رسائل إسلام الحمد لله انهارده أحسن شويه بس".

وأضاف:" هو لسه بيتعافى ومش قادر يرد على حد إسلام عمل عمليه البواسير وكان عنده شرخ كمان وهو مش بيمسك الفون خالص من الألم دعواتكم بالشفاء شكرا جزيلا".

ويلعب حالياً نادي أسوان بدوري القسم الثاني المصري "دوري المحترفين"، إذ يحتل المركز السادس برصيد 53 نقطة متساوياً مع السكة الحديد.

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إسلام جمال الزمالك نادي أسوان إنستجرام إسلام جمال
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