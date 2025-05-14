ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة من أفشة.. احتفال إمام وبن شرقي.. وإشادة بياسر إبراهيم

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

حرص نجوم كرة القدم على تهنئة منتخب مصر للشباب الذي تأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما وحسم صعوده لكأس العالم، ونشروا صورهم عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، مثل محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت، إمام عاشور لاعب الأهلي، أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز.

ونشر البرازيلي ريتشارليسون لاعب توتنهام، مقطع فيديو لاحتفاله رفقة جماهير الفريق بعد التـأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وهنأ الثنائي محمود جنش وشيكابالا قائد الزمالك، مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بعيد ميلاده.

ونشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي رسالة غامضة، وكتب: "الصبر هو أن تهمس في أذن الحياة: لن أنحني ما دام الله معي".

واحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالمباراة الأولى لنجله مع منتخب تحت 15 عاما، فيما نشر محمد رضا بوبو لاعب سيراميكا كليوباترا، صورته من مباراة الأهلي.

ونشر إماما عاشور لاعب الأهلي صورة احتفاله مع أشرف بن شرقي بعد هدفه في سيراميكا، كما أشاد الأول بإنقاذ ياسر إبراهيم لكرة من على خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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