"الكرة كانت سخنة".. أحمد موسى يعلق على خطأ عواد أمام بيراميدز

محمد عواد من تدريبات الزمالك

كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد موسى على خطأ محمد عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد.

ونشر أحمد موسى على حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "عواد شكله خارج الخدمة وكان لازم يحافظ على اسمه واسم نادي الزمالك العريق".

وأضاف: "لو حارس مبتدأ في مركز شباب مكنش دخول الجول ده، ولو أنا اللي في الجول مكنش دخل الهدف ده".

واختتم: "لو عاوز تعملها يا عواد متعملهاش كده، خوفت الكرة يكون شاطها صلاح من لندن".

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