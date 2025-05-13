"الكرة كانت سخنة".. أحمد موسى يعلق على خطأ عواد أمام بيراميدز
كتب - محمد القرش:
علق الإعلامي أحمد موسى على خطأ محمد عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد.
ونشر أحمد موسى على حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "عواد شكله خارج الخدمة وكان لازم يحافظ على اسمه واسم نادي الزمالك العريق".
وأضاف: "لو حارس مبتدأ في مركز شباب مكنش دخول الجول ده، ولو أنا اللي في الجول مكنش دخل الهدف ده".
واختتم: "لو عاوز تعملها يا عواد متعملهاش كده، خوفت الكرة يكون شاطها صلاح من لندن".
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