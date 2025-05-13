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"فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)

06:04 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (2)
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    نجل رونالدو مع منتخب البرتغال (3)
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    نجل رونالدو يحتفل مع جدته
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كتب - محمد القرش:

احتفل الأسطورة كريستيانو رونالدو بأول مشاركة لنجله كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صورة من مشاركة نجلة، وعلق: "مبروك ظهورك الأول مع منتخب البرتغال، يا بني. فخورة بك جدًا".

وكان أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم استدعاء كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي رونالدو إلى قائمة منتخب بلاده تحت 15 عامًا يوم الثلاثاء الماضي.

ويشارك المنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا في بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية الودية التي تستضيفها دولة كرواتيا خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

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