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ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور صالح جمعة.. نظرة الساعي.. رافينيا مع الأسطورة

01:05 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
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  • عرض 10 صورة
    رافينيا وهنري
  • عرض 10 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 10 صورة
    عمرو وردة
  • عرض 10 صورة
    لامين يامال
  • عرض 10 صورة
    محمد بسيوني
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    مصطفى سعد ميسي
  • عرض 10 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 10 صورة
    محمد عبدالمنصف
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كتب ـ محمد خيري

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، صالح جمعة نجم فريق الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة له في الجيم حيث ظهر بعد فترة الغياب الماضية.

وحرص، النجم العالمي، رافينيا على نشر صورة احتفال عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، مع الأسطورة الفرنسية تيري هنري عقب الفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد.

ومن جانبه شارك عمر الساعي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي، بتيشرت الأحمر في أحد التدريبات.

وشارك، النجم العالمي الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة متابعيه عبر حسابه الشخصي بصورة داخل ملعب كامب نو عقب تحقيق الفوز على ريال مدريد.

كما شارك عصام الحضري، القائد التاريخي لمنتخب مصر، متابعيه عبر حسابه الشخصي، بصورة جديدة.

ونشر، محمد عبدالمنصف، نجم الزمالك السابق، صورة عبر حسابه، وهو يقود تدريبات إحدى الفرق التي تولاها من قبل

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