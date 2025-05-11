ستوري نجوم كرة القدم.. استنكار عواد لقرار الزمالك.. وصبحي يكشف سبب إلقاء قميص الأبيض

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

استنكر حارس مرمى فريق الزمالك، محمد عواد، إعلان نادي الزمالك تحويله للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب عواد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت:"أنا عايز أعرف إيه اللي بدر مني".

ونشر صبحي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "توضيح مهم أنا بحترم كيان نادي الزمالك وبتشرف أني لاعب في نادي الزمالك العظيم والكبير، وأنا لم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادي ولا لجماهيره ولا لتي شيرت نادي الزمالك العظيم".

واختتم: "كل ما في الموضوع إني الفترة اللي فاتت كنت مركز جدا في التدريبات وبشتغل على نفسي بكل اجتهاد ولما شاركت في مباراة سيراميكا، الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت ودة كان سبب حزني وكان التوضيح مهم منعا لنشر حاجات غير صحيحة بالمرة، عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

واستعرض لاعب برشلونة، لامين يامال، صورة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وشارك إمام عاشور متابعيه صورة له رفقه أحمد عيد اللاعب السابق للزمالك والحالي للمصري.