مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:15

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. استنكار عواد لقرار الزمالك.. وصبحي يكشف سبب إلقاء قميص الأبيض

01:00 ص الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ستوري محمد شريف
  • عرض 12 صورة
    ستوري صلاح محسن
  • عرض 12 صورة
    ستوري عمرو وردة
  • عرض 12 صورة
    ستوري محمد هاني
  • عرض 12 صورة
    ستوري جدو
  • عرض 12 صورة
    ستوري عصام الحضري
  • عرض 12 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    ستوري عمرو السولية
  • عرض 12 صورة
    ستوري لامين يامال
  • عرض 12 صورة
    محمد صبحي يعلق على إلقاء قميص الزمالك
  • عرض 12 صورة
    منشور محمد عواد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

استنكر حارس مرمى فريق الزمالك، محمد عواد، إعلان نادي الزمالك تحويله للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب عواد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت:"أنا عايز أعرف إيه اللي بدر مني".

ونشر صبحي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "توضيح مهم أنا بحترم كيان نادي الزمالك وبتشرف أني لاعب في نادي الزمالك العظيم والكبير، وأنا لم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادي ولا لجماهيره ولا لتي شيرت نادي الزمالك العظيم".

واختتم: "كل ما في الموضوع إني الفترة اللي فاتت كنت مركز جدا في التدريبات وبشتغل على نفسي بكل اجتهاد ولما شاركت في مباراة سيراميكا، الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت ودة كان سبب حزني وكان التوضيح مهم منعا لنشر حاجات غير صحيحة بالمرة، عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

واستعرض لاعب برشلونة، لامين يامال، صورة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وشارك إمام عاشور متابعيه صورة له رفقه أحمد عيد اللاعب السابق للزمالك والحالي للمصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم الزمالك صبحي عواد إمام عاشور أحمد عيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قرارات عاجلة من محافظة القاهرة.. والتحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مطعم شهير بمصر الجديدة
كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة