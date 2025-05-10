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بيسيرو يودع الزمالك برسالة مؤثرة

08:30 م السبت 10 مايو 2025

بيسيرو وحسين لبيب

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كتب - نهى خورشيد

ودع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كيان وجماهير القلعة البيضاء، وذلك عقب رحيله عن القيادة الفنية خلال الساعات الماضية.

وكتب بيسيرو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:"شكرًا يا زمالك.. اليوم يُطوى فصل من مسيرتي، تشرفت خلاله بتمثيل هذا النادي العريق، نادي الزمالك، بكل ما يحمله من تاريخ وشغف وجماهيرية استثنائية".

وأضاف:"أغادر وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبالرحلة التي خضناها معًا، وأخص بالذكر وصولنا إلى نهائي كأس مصر، وهي المباراة التي كنا على يقين من الفوز بها، لكن الظروف لم تكن في صفنا".

وواصل المدرب البرتغالي:"أود أن أُعبر عن امتناني العميق لكل من كان جزءًا من هذه المرحلة: اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، الرئيس، ومجلس الإدارة. شكرًا على الدعم، والثقة، والعمل المشترك".

وأتم حديثه قائلاً:" أتمنى للزمالك كل النجاح والتوفيق فيما هو قادم، وسأغادر وأنا أحمل معي المودة، والذكريات الجميلة، والاحترام المتبادل الذي بنيناه معًا".

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