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زوجة نجم فاركو تحتفل بعيد زواجها الخامس وميلاد نجلها

06:56 م السبت 10 مايو 2025
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    رامي صبري وزوجته (1)
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    شيماء صابر وابنها
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كتب - نهى خورشيد

احتفلت شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بعيد زواجهما الخامس، بجانب احتفالها بميلاد نجلهما الوحيد "زين".

ونشرت شيماء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات مجموعة من اللقطات التي جمعتها بزوجها ونجلها مع تعليق:"أسبوعنا الأخير، احتفلنا بالذكرى السنوية الخامسة لنا بينما بلغ زيزو ​​الرابعة، مبارك الحمد لله".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الكروي بنادي فاركو في فخ التعادل الإيجابي أمام بتروجيت بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا.

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A post shared by Shimaa Saber (@shimaasaber)

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