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"اتنين مدربين أجانب".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على مستوى الأهلي قبل كأس العالم

07:25 م الخميس 01 مايو 2025
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    عمرو أديب
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    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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كتب - يوسف محمد:

علق عمرو أديب مقدم البرامج الحالي، على مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة المقبلة.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "بصراحه يا جماعه مستوى الأهلى مش مطمني خالص، وأنا مالى؟ لا ده هيلعب باسم مصر، مينفعش يروح كاس العالم وهو متعثر قدام حرس الحدود".

وأضاف: "فيه شوية اقتراحات ممكن تبقى مفيدة نشترى شوية لعيبة لتدعيم الفريق، نجيب اتنين مدربين أجانب جداد، نعمل رحلات مجانيه بالطيارات تنقل جمهور الكيان، (10 آلاف بشكل مبدئي)".

واختتم: "أخيرا جرين كارد أمريكي من أبو 5 ملايين دولار علشان مفيش لعيب يبقى عنده مشكلة فيزا، أومال نادي جبار نادي عظيم وفلوسه كتير ويارب الاهلى يارب".

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويذكر أن المارد الأحمر يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال الشهر المقبل، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

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