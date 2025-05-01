بلدك فخورة بيك.. تريزيجيه يوجه رسالة تهنئة لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والريان القطري الحالي، رسالة تهنئة لزميله محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي مع الريدز.

ونشر تريزيجيه اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لمحمد صلاح وكتب عليها:

" الف مبروك لأفضل لاعب في العالم الفوز بدوري الإنجليزي، ربنا يكرمك وتفضل مشرفنا وبلدك كلها فخورة بيك".

وكان صلاح قد توج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول بعد موسم تاريخي قدمه بقميص الريدز، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا.

وينتظر محمد صلاح تحقيق إنجازًا تاريخيًا في حال إنهاء الدوري متصدرًا لترتيب الهدافين وحصوله على الحذاء الذهبي، حيث سيصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يتوج بالحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تييري هنري الذي حقق الجائزة أعوام: 2002، 2004، 2005، و2006.