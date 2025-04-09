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"بلاش تبقى كمالة عدد".. زوجة نجم الزمالك توجه رسالة خاصة لـ زيزو بشأن انتقاله للأهلى

05:13 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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    زوجة محمد عواد.
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    زوجة محمد عواد..
  • عرض 25 صورة
    زوجة محمد عواد
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    حنين خالد زوجة محمد عواد.
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    زوجة محمد عواد,
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    عواد وزوجته في حفل the best
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    عواد وزوجته في حفل the best
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (12)
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    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
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    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (21)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (18)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (17)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (16)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (14)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (15)
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كتب - نهى خورشيد

وجهت حنين زوجة محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة خاصة إلى زميله أحمد سيد زيزو بعد أنباء اقترابه من صفوف الغريم النادي الأهلى.

وكتبت حنين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"بلاش تروح مكان تكون فيه كمالة عدد.. خليك في مكانك ملك".

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والتى من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

رسالة زوجة عواد

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