"بلاش تبقى كمالة عدد".. زوجة نجم الزمالك توجه رسالة خاصة لـ زيزو بشأن انتقاله للأهلى

كتب - نهى خورشيد

وجهت حنين زوجة محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة خاصة إلى زميله أحمد سيد زيزو بعد أنباء اقترابه من صفوف الغريم النادي الأهلى.

وكتبت حنين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"بلاش تروح مكان تكون فيه كمالة عدد.. خليك في مكانك ملك".

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والتى من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.