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بعد اقترابه من الأهلي.. زيزو يثير الجدل بمنشور عبر إنستجرام

09:26 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 14 صورة
    زيزو من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
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كتب - محمد القرش:

أثار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة عبر منصة "إنستجرام".

ونشر زيزو صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام، ظهر فيها مع حسن إمام (شقيق حازم إمام)، مع وضح أغنية للمغني المصري "مروان بابلو" تسمى "أورا".

وأثار المنشور الجدل بسبب تزامنه مع انباء قوية وشبه مؤكدة بتوقيعه للنادي الأهلي، بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع الزمالك في شهر يونيو المقبل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر بشكل رسمي خلال الأيام الماضية لمدة 4 مواسم.

ستوري زيزو

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