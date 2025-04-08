بعد اقترابه من الأهلي.. زيزو يثير الجدل بمنشور عبر إنستجرام

كتب - محمد القرش:

أثار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لصورة عبر منصة "إنستجرام".

ونشر زيزو صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام، ظهر فيها مع حسن إمام (شقيق حازم إمام)، مع وضح أغنية للمغني المصري "مروان بابلو" تسمى "أورا".

وأثار المنشور الجدل بسبب تزامنه مع انباء قوية وشبه مؤكدة بتوقيعه للنادي الأهلي، بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع الزمالك في شهر يونيو المقبل.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للمارد الأحمر بشكل رسمي خلال الأيام الماضية لمدة 4 مواسم.

اقرأ أيضًا:

مصدر "لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم

على دُفعات.. 6 لاعبين من الأهلي إلى السفارة الأمريكية لاستخراج التأشيرة