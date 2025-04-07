كتب - يوسف محمد:

يرى أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكاس" القطرية، على أن ما يتم تداوله حول وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع لاعبين جدد للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025، ساهم بشكل كبير في تراجع مستوى عدد من اللاعبين الأساسيين بالفريق.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تكرار الحديث عن عودة ومشاركة لاعبين سابقين، جدد للأهلى فى كأس العالم للأندية بعد شهرين من الآن، فى أمريكا و مواجهة ميسى ليس فى صالح الأهلى".

وأضاف: "اللاعبون الحاليون يشعرون أن أيامهم ومبارياتهم مع الفريق باتت معدودة، مع عودة ديانج وأحمد عبدالقادر وتريزيجيه، محمد عبد المنعم وضم بن شرقى والرغبة فى ضم زيزو وآخرين، لذلك كتير من اللاعبين، مستوياتهم وعطائهم، أصبح قليل وضعيف، شغف الفوز تضائل بشكل كبير".

واختتم الطيب: "ده مؤشر خطير مهم، الانتباه له مع تراجع الأداء و النتائج".

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو المقبل حتى 13 يوليو.

والجدير بالذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن تواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى، رفقة كلا من "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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