ستوري نجوم كرة القدم.. ميدو يحتفل بنجله.. شوبير في تدريبات الأهلي.. وأناقة ناصر ماهر

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

واستعرض لاعب الزمالك، ناصر ماهر، أناقته عن طريق نشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام.

واحتفل أحمد حسام ميدو بهدف نجله الذي قاد الزمالك للفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 2007، حيث نشر احتفاله بالهدف أثناء المباراة.

وشارك شريف إكرامي صورته بعد وصول بعثة بيراميدز إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر لاعب أستون فيلا، أولي واتكينز، صورة له من مباراة الفوز على نوتنجهام فورست في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.