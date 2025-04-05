ستوري نجوم كرة القدم.. دعم النجوم لفلسطين.. احتفال رونالدو.. الحضري رفقة أحمد حسن

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بهدفه في مرمى الهلال أمس.

وحرص نجم النادي الأهلي كريم فؤاد، على دعم الشعب الفلسطيني ضد الهجمات التي يتعرضون لها، من خلال نشر صورة للمنازل التي تم هدمها وكتب "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقام وسام أبو علي لاعب الأهلي، هو الآخر بتوجيه الدعم إلى الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرضون له، من خلال نشر صورة للمنازل التي تم هدمها وكتب: "أوقفوا الحرب".

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله السابق بالمنتخب أحمد حسن.

وهنأ ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، زميله السابق بالنادي الأهلي ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي سعد سمير، بمناسبة عيد ميلاده.

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