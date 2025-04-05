"بعد أنباء رفضه الجلوس مع إدارة النادي".. حمزة علاء يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

كتب - يوسف محمد:

وجه حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق، موضحا حقيقة ما يثار خلال الفترة الماضية، حول رفضه الجلوس مع إدارة النادي الأهلي لتجديد تعاقده مع الفريق.

وكتب علاء عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "رسالة لجماهير النادي الأهلي الغالية، حابب أوضح حاجة مهمة بخصوص الكلام اللي اتقال عني في الإعلام مؤخرا، واللي بيقول إني رفضت أقعد مع إدارة النادي أو الناس المسؤولة في النادي، اللي أتشرف بالانتماء إليه منذ طفولتي وحتى الآن، الكلام ده كله مش حقيقي ومفيش منه أي حاجة صح".

وأضاف: "أنا عمري ما اتأخرت عن أي اجتماع يخص مصلحة النادي، بيحترم كل شخص مسؤول في الكيان ده وموجود دائمًا علشان أسمع وأتكلم في أي وقت يتطلب كده، النادي ده ليه مكانة كبيرة عندي، وكل يوم بفتخر إني بلبس التيشيرت بتاعه، وبحس دائما بدعمكم اللي لا يقدر بثمن واللي هو الدافع الحقيقي في كل يوم ليا في نادينا العظيم".

وتابع: "لجمهور النادي الأهلي، انتم ليكم فضل كبير جداً جداً عليا، وانتوا سبب كبير جداً ورئيسي في اللي وصلت له، محبتكم وسندكم عمرهم ما كانوا عاديين، وأنا شايل ليكم تقدير وحب كبير أوي في قلبي".

وأكمل: "أعتقد كلكم عارفين أن أنا حبي للنادي وللكيان ملوش حدود، عمري ما أقدر أغلط ولا في النادي ولا في جمهوره ولا في أي مسؤول داخل النادي، وأنا مش الشخص اللي يكون ده موقفه مع النادي، فأنا أتشرف بالانتماء إليه وإلى جماهيره".

واختتم حارس الأهلي: "كل الحب والاحترام للنادي الأهلي وجمهوره العظيم".

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