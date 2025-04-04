كتب - يوسف محمد:

تفاعل أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، مع فوز فريق الزمالك مواليد 2007، على الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة دوري الجمهورية.

وأحرز هدف فوز الزمالك، على حساب الأهلي اليوم في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007، اللاعب حسين أحمد حسام، نجل نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابقا: "في أسبوع واحد الحمد لله كسبنا الأهلي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وإن شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل".

وأضاف:"هنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا، مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكوا، الزمالك أولًا".

وكان فريق الزمالك مواليد 2005، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل.

في اسبوع واحد الحمد لله كسبنا الاهلي تحت ٢٠ سنه وتحت ١٧ سنه وان شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا..مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكوا 😀 #الزمالك_أولًا — Mido (@midoahm) April 4, 2025

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