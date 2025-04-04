ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة عبد الله السعيد للاعب الأهلي.. واحتفال أحمد حجازي

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وهنأ لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رامي ربيعة، صديقه عمر والسولية بمناسبة عيد ميلاده الـ36.

واحتفل أحمد حجازي بفوز فريقه نيوم على الطائي بثلاثية مقابل هدف في دوري يلو، عن طريق نشر مقطع فيديو مع باقي لاعبي الفريق في غرفة الملابس.

وحرص لاعب الزمالك، عبد الله السعيد، على تهنئة زميله عمرو السولية بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورة للسولية منفردا على خاصية "ستوري" عبر منصة إنستجرام.

واستعرض لاعب بيراميدز، أسامة جلال، صورة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.