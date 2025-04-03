ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال ناصر منسي.. عيد ميلاد السولية وسعد.. وعضلات وردة

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وهنأ لاعب الوكرة القطري، حمدي فتحي، صديفه عمرو السولية لاعب الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 36.

ونشر محمد مجدي أفشة صوره له عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام، أثناء تواجده في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجه الهلال السوداني.

واستعرض المحترف المصري، عمرو وردة، عضلاته عن طريق صورة نشرها أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وحرص لاعب البنك الأهلي، أحمد ياسر ريان، على تهنئة صديقه سعد سمير بمناسبة عيد ميلاده الـ 36.

واحتفل صلاح محسن بفوز المصري على سيمبا التنزاني في كأس الكونفدرالية، عن طريق نشر صورة للفريق مع تعليق: "أبطال".