"لا أعذار".. محمد صلاح يعلق على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:
علق النجم المصري، محمد صلاح، على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 عبر التاريخ.
ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" عدد من صور الاحتفال باللقب، وعلق: "هذا ما أردنا إيصاله لجماهيرنا أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف: "هذا نادٍ يسعى دائمًا للمنافسة على كل شيء والوصول إلى القمة. لا أعذار. جميع الفرق تفوز، لكن في النهاية هناك بطل واحد فقط".
واختتم نجم ليفربول: "هذا ما سيخلّده التاريخ، وينطبق على الموسم المقبل أيضًا".
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