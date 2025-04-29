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"لا أعذار".. محمد صلاح يعلق على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

08:31 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

علق النجم المصري، محمد صلاح، على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز رقم 20 عبر التاريخ.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" عدد من صور الاحتفال باللقب، وعلق: "هذا ما أردنا إيصاله لجماهيرنا أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف: "هذا نادٍ يسعى دائمًا للمنافسة على كل شيء والوصول إلى القمة. لا أعذار. جميع الفرق تفوز، لكن في النهاية هناك بطل واحد فقط".

واختتم نجم ليفربول: "هذا ما سيخلّده التاريخ، وينطبق على الموسم المقبل أيضًا".

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