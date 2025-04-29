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"ألف شكر".. محمد الشناوي يودع سامي قمصان

07:33 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محمد الشناوي

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كتب - محمد القرش:

حرص قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد الشناوي، على توديع سامي قمصان بعد رحيله عن منصبه مدربا عاما للمارد الأحمر.

ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له مع سامي قمصان، وكتب: "ألف شكر يا كابتن سامي، 8 سنين عشناها مع بعض بطولات وإنجازات، ودايما كنت في ضهرنا يا فنان".

ووجه النادي الأهلي الشكر لسامي قمصان ومارسيل كولر ومحمد رمضان، استعدادا للتعاقد مع جهاز فني جديد.

وجاء كل ذلك بعد الخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي.

ستوري الشناوي

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سامي قمصان محمد الشناوي الشناوي الاهلي أخبار الأهلي مارسيل كولر محمد رمضان
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