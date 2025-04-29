ستوري نجوم كرة القدم.. حزن زيزو.. احتفال صلاح.. وداع مدرب الأهلي

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة مع نعى من خلالها رحيل أمح الدولي مشجع الفريق الذي توفي خلال الساعات الماضية

وحرص، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على نشر صورة حزينة عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، لنعى رحيل أمح الدولي مطالبا الدعاء من الجميع

ومن جانبه حرص النجم المصري، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول على نشر صورة عبر حسابه الشخصي، ضمن الاحتفال بالتتويج بالدوري الإنجليزي مع فريقه، على ملعب أنفيلد.

وشارك إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، متابعيه عبر حسابه الشخصي بصورة بتشيرت فريقه خلال إحدى التدريبات استعدادا للعودة من الإصابة.

كما حرص وليد سليمان نجم فريق الأهلي السابق، على وداع سامي قمصان مدرب الأهلي السابق، بعد رحيله، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.

ونشر أحمد حسن كوكا، عبر حسابه الشخصي، صورة لاحتفاله بأحد الأهداف رفقة فريقه في الدوري الفرنسي.