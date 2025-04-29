كهربا وأفشة..كيف نعى نجوم كرة القدم أمح الدولي؟

كتب - محمد القرش:

توفى محمد أحمد عبد الغني الشهير ب "أمح الدولي" صديق اللاعبين صباح اليوم الاثنين.

وجاء ذلك الخبر مفجعا على لاعبي كرة القدم، حيث زاملهم أمح في العديد من أعياد الميلاد والأفراح والأحزان أيضًا.

وكان محمود عبد المنعم كهربا من ينعي أمح الذي كان صديقه المقرب، حيث كتب: "اللهم أكرم ( محمد أحمد عبد الغني ) ولا تهنه وأعطه ولا تحرمه وثبته في قبره بالقبول الثابت كما ثبت أنبيائك وأوليائك وعبادك المقربين اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيشة السعداء وجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء".

وأضاف: "اللهم ارحم فقيدنا الغالي ( محمد أحمد عبد الغني ) واغفر له وأكرمه بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغه شفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم".

ونعى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، أمح الدولي عن طريق نشر دعاء له عبر خاصية "ستوري على منصة "إنستجرام".

وجاء وداع محمد مجدي أفشة لمحمد عبد الغني مؤثرا، حيث نشر عددا من الصور وعلق: "مع السلامة يا أطيب قلب ربنا يرحمك".

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