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"لكل بداية نهاية".. سامي قمصان يعلق على رحيله عن الأهلي

08:41 م الأحد 27 أبريل 2025
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    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    سامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    رامي ربيعة وسامي قمصان
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    كهربا وسامي قمصان
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    عمر كمال وسامي قمصان
  • عرض 10 صورة
    الخطيب وسامي قمصان
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    عمر كمال وسامي قمصان
  • عرض 10 صورة
    سامي قمصان مدرب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    سامي قمصان - الأهلي
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كتب - محمد القرش:


علق المدرب العامل السابق للنادي الأهلي، سامي قمصان، على رحيله عن القلعة الحمراء.


ونشر قمصان عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": " لكل شيء بداية.. ولكل بداية نهاية.. ولكن يبقى الانتماء والحب والتقدير في بيتنا الكبير النادي الأهلي".


وأضاف: "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الثقة والدعم المتواصل منذ العام 2018، وكذلك أتوجه بالشكر لكل من ساندني في مهمتي مع الأهلي".


وزاد: "جميع المدربين واللاعبين والإداريين والعمال الذين تشرفت بالعمل معهم وكنا وسنظل دائمًا أسرة واحدة يربط بيننا حب الأهلي واحترامنا المتبادل وعلاقات أخوية لا يمحوها الزمن".


وواصل: "سنوات من النجاح والإنجاز والبطولات والفرحة عشناها سويًا وحتى اللحظات العصيبة التي مررنا بها تجاوزناها كعادة الأهلي بدعم الجماهير".


وأردف: "وأخيرًا كل الشكر والعرفان لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي لم يتخلى عن دوره يومًا في دعمنا.. جمهور الأهلي هو السند الكبير الذي لن يخذل هذا النادي وكل من ينتمي له ولشعاره".


واختتم: "أتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد وكلهم أصدقاء وإخوة يستحقون كل الدعم من الجمهور".

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