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"عشنا لحظات لا تُنسى".. حسين الشحات يودع كولر برسالة مؤثرة

05:14 م الأحد 27 أبريل 2025

كولر وحسين الشحات

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كتب - محمد القرش:

حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على وداع المدرب السويسري مارسيل كولر بعد وجيه له الشكر من تدريب المارد الأحمر.

ونشر الشحات عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة بانر جماهير الأهلي والذي ظهر كولر وهو يتوسط عدد من اللاعبين بينهم حسين الشحات، وعلق: "لقد عشنا معًا لحظات لا تُنسى وتتويجات عديدة، شكرًا لك كولر على كل الدعم وكل شيء، أتمنى لك حظًا سعيدًا".

وكان النادي الأهلي أعلن توجيه الشكر لمارسيل كولر بعد تراجع الأداء خلال الفترة الماضية، والخروج من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حسين الشحات يودع مارسيل كولر

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