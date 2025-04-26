كيف ودّع إمام عاشور مدربه مارسيل كولر؟ (صورة)

كتب - محمد القرش:

ودع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، مدربه مارسيل كولر بعد الإعلان الرسمي عن رحيله عن القيادة الفنية.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، صورة جمعته مع كولر، وعلق: "شكرًا لك على دفعي دائمًا لأكون في أفضل حالاتي، شكرًا لك على كل دعمك وثقتكم بي دائمًا".

وجاء قرار رحيل كولر بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة.

وكان المارد الأحمر تعادل سلبيا مع صنداونز في جنوب إفريقيا، ثم تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 على استاد القاهرة الدولي.

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