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"هل انتهت علاقة كولر بالأهلي؟".. أحمد شوبير يثير الجدل بهذا المنشور

09:40 م السبت 26 أبريل 2025
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    كولر ومدرب الهلال
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    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مارسيل كولر (1)
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير مع أميرة بدر
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    أحمد شوبير وأحمد الخطيب
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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أثار أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الجدل، عقب تنزيله منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "خلصت الحكاية".

وفسر المتابعين أن منشور شوبير على منصة "X"، إشارة إلى اقتراب رحيل السويسري مارسيل كولر عن النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي تعادل أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي أمس بهدف لمثله، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضمن فريق صن داونز الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مستغلا قاعدة الهدف خارج مصر بهدفين، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

ويذكر أن جماهير الأهلي، هاجمت مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل كبير عقب نهاية مباراة الفريق أمس وطالبوا برحيله عن الفريق، بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء زجاجات المياه عليه.

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