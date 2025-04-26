كتب - يوسف محمد:

علق محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، على أزمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والتي ظهرت أمس، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام صن داونز أمس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضمن الفريق الجنوب أفريقي الصعود إلى نصف نهائي البطولة مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بخصوص الصورة اللي نازلة، على كل السوشيال ميديا لمدرب الأهلي وهو خايف من رمى أزايز الماية عليه، وهو ولا حول له ولا قوة لقيت فيه ناس مستغربة من المنظر وأنه مينفعش كده، وأن ده لا احترام ولا ديننا أمرنا بكده".

وأضاف: "وهما هما الناس اللى بيقعدو ينزلو بوستات للاعيبة على حسب طبعا النادي الذي ينتمي إليه، يقعدو يسبو فيهم ويشتموهم ويخوضون في أهلهم، لا وكمان بيكونو مبسوطين على الآخر أما بيسمعو شتيمة اللاعيبة لأي نادي منافس بالأب والأم".

واختتم: "محدش بيطلع يقول ده غلط وحرام قولناه بس أما شوفنا راجل كبير، في سن أب أي حد فينا صعب علينا الدين، الحرام، الحلال والاحترام مبيتغيروش بتغير المواقف ولا الأشخاص، إستقيموا يرحمكم الله".

ويذكر أن جماهير الأهلي، هاجمت مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل كبير عقب نهاية مباراة الفريق أمس وطالبوا برحيله عن الفريق، بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء زجاجات المياه عليه.

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