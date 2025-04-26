مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس

3 0
19:15

أستون فيلا

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
23:00

ريال مدريد

الدوري الفرنسي

لوهافر

1 1
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

"الحلال والحرام مبيتغيروش".. تعليق قوي من لاعب الزمالك السابق على أزمة كولر وجماهير الأهلي

08:12 م السبت 26 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف ''روقا''
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف روقا لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 15 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر (4)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر (2)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 15 صورة
    كولر من مباراة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر (1)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    كولر ومدرب الهلال
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، على أزمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والتي ظهرت أمس، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام صن داونز أمس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضمن الفريق الجنوب أفريقي الصعود إلى نصف نهائي البطولة مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

وكتب روقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بخصوص الصورة اللي نازلة، على كل السوشيال ميديا لمدرب الأهلي وهو خايف من رمى أزايز الماية عليه، وهو ولا حول له ولا قوة لقيت فيه ناس مستغربة من المنظر وأنه مينفعش كده، وأن ده لا احترام ولا ديننا أمرنا بكده".

وأضاف: "وهما هما الناس اللى بيقعدو ينزلو بوستات للاعيبة على حسب طبعا النادي الذي ينتمي إليه، يقعدو يسبو فيهم ويشتموهم ويخوضون في أهلهم، لا وكمان بيكونو مبسوطين على الآخر أما بيسمعو شتيمة اللاعيبة لأي نادي منافس بالأب والأم".

واختتم: "محدش بيطلع يقول ده غلط وحرام قولناه بس أما شوفنا راجل كبير، في سن أب أي حد فينا صعب علينا الدين، الحرام، الحلال والاحترام مبيتغيروش بتغير المواقف ولا الأشخاص، إستقيموا يرحمكم الله".

ويذكر أن جماهير الأهلي، هاجمت مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل كبير عقب نهاية مباراة الفريق أمس وطالبوا برحيله عن الفريق، بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء زجاجات المياه عليه.

أقرأ أيضًا:

"كلهم كذابين".. فتوح يتحدث عن انتقال إمام عاشور وزيزو وبنشرقي للأهلي

"لم يساعدني أحد".. أحمد فتوح يتحدث عن تفاصيل أزمته الأخيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مارسيل كولر النادي الأهلي محمد أشرف روقا تعليق محمد أشرف روقا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان