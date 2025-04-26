أول تعليق من مدرب منتخب مصر على إصابة محمد عبد المنعم

كتب - محمد القرش:

علق مدرب منتخب مصر الوطني، حسام حسن، على إصابة المدافع الدولي محمد عبد المنعم بالرباط الصليبي في الركبة.

ونشر حساب حسن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الف مليون سلامة وترجع أقوى باذن الله".

واختتم: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن، يتمنون الشفاء العاجل للمدافع الدولي محمد عبد المنعم".

وتعرض اللاعب صاحب الـ26 عاما للإصابة في مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

الف مليون سلامة وترجع اقوي باذن الله

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن، يتمنون الشفاء العاجل للمدافع الدولي محمد عبد المنعم pic.twitter.com/FlkIQz6WkS — Hossam Hassan (@Hossam9Hassan) April 26, 2025

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